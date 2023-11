Tragico schianto a San Benedetto: muore una insegnante di 55 anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia nel Piceno. Una donna di 55 anni, infatti, è morta ieri sera (venerdì 10 novembre) a causa di un incidente stradale avvenuto a San Benedetto del Tronto, lungo la Statale 16. All’altezza della caserma dei vigili del fuoco, intorno alle 23, la sua Dacia Duster è andata fuori strada, mentre procedeva in direzione Sud. La vittima è l’insegnante Leila Paoli, della scuola media ‘Sacconi’ di San Benedetto. Era madre di due figli.

La ricostruzione

In base a una prima ricostruzione dell’incidente, l’auto sarebbe appunto finita fuori dalla carreggiata, impattando violentemente contro il tronco di un albero. Al momento, però, stanno ancora indagando le forze dell’ordine per comprendere meglio le cause del drammatico schianto. Prontamente sono intervenuti gli uomini del 118, ma ogni tentativo di rianimare la donna è stato inutile. Per la 55enne non c’era più niente da fare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di San Benedetto, oltre ai carabinieri.