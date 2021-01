Tragico frontale a Colli del Tronto, muore 76enne

ASCOLI – Tragico incidente stradale ieri sera a Colli del Tronto, in provincia di Ascoli. Lo scontro è avvenuto sulla Salaria, nella frazione di Villa San Giuseppe. Un auto proveniente da Ascoli ha sbandato ed ha centrato in pieno quella guidata da un uomo del paese, Baldassare DM, 76 anni che è rimasto ucciso a causa delle ferite riportate nel tremendo impatto frontale.

I soccorritori giunti sul posto hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. Nella sua corsa folle, l’auto che avrebbe provocato l’incidente mortale ha urtato anche un altra vettura parcheggiata lungo la strada, a bordo della quale vi erano tre ragazzi. Ma senza conseguenze serie per loro.

Colpita anche un’altra ragazza che camminava sul marciapiedi nei pressi del luogo dello scontro. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze, che hanno preso in cura i giovani coinvolti nella carambola e gli altri conducenti. Per i ragazzi solo ferite lievi. Nulla da fare per l’uomo di Colli, che di mestiere faceva l’imprenditore edile.

Il drammatico incidente, che ha avuto molti testimoni, ha provocato per alcune ore il blocco del traffico sulla Salaria lungo la vallata del Tronto. La circolazione dei veicoli è stata deviata per questo sul raccordo autostradale Ascoli-Mare. In corso indagini da parte di polizia e carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.