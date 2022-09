SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia, nel tardo pomeriggio di ieri – 13 settembre-, a San Benedetto del Tronto. Una donna, infatti, è stata trovata morta sulla spiaggia, molto probabilmente a causa di un improvviso malore che non le ha lasciato scampo. Il corpo, intorno alle 19, è stato trovato sul bagnasciuga tra gli stabilimenti Kontiki e Medusa.

L’accaduto

Si tratta di una signora di circa ottant’anni, che non è stata ancora identificata. A dare l’allarme è stata una donna che stava passando in quella zona proprio in quel momento, visto che a quell’ora, a settembre inoltrato, la spiaggia era quasi completamente vuota. Ogni tentativo di rianimazione, comunque, si è rivelato inutile. Prima è intervenuta una persona di passaggio, poi è stato chiamato il 118. A quanto pare, in base a una prima ricostruzione, la vittima sarebbe uscita dall’acqua, dopo aver fatto un bagno, prima di accusare il malore e crollare a terra. Neanche l’utilizzo del defibrillatore, da parte del personale sanitario, è stato utile per rianimare l’ottantenne. La vittima non aveva documenti, per cui è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di San Benedetto come persona non identificata. La salma è stata fatta vedere a più persone del luogo, ma nessuno l’aveva mai vista. Tra le ipotesi, quindi, anche quella che possa trattarsi di una turista. Quella di ieri è la prima vittima di questa stagione che volge al termine. Nel corso dell’estate, infatti, a San Benedetto sono stati registrati numerosi malori in spiaggia, per il momento però non c’erano ancora state vittime.