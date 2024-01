Tragedia sfiorata a San Benedetto: donna investita, interviene l’eliambulanza

Il fatto è avvenuto in via Mare. Prontamente sono intervenuti gli uomini del 118 per prestare i primi soccorsi alla sessantenne

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia sfiorata, in mattinata, a San Benedetto del Tronto. Una donna era a piedi e con una bicicletta in mano, infatti, lungo via Mare. Mentre attraversava sulle strisce, però, è stata investita. Si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza, anche se la vittima non sarebbe in gravi condizioni. Resta il fatto, però, che avrebbe potuto verificarsi un dramma se la donna fosse stata colpita con maggior violenza.

La ricostruzione

Tutto è accaduto poco dopo le 9. La donna, sambenedettese, è stata centrata appunto da un’auto condotta da un anziano non distante dal sottopasso: la sessantenne è finita in terra battendo violentemente più parti del corpo, ma fortunatamente nonostante i traumi non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo al volante si è fermato a prestare soccorso e ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza della Potes di San Benedetto del Tronto, ma visti i traumi è stato richiesto l’intervento di Icaro. Dei rilievi si sta occupando la polizia locale.