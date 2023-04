Tragedia sfiorata a San Benedetto: bimbo investito, interviene l’eliambulanza

Il piccolo, di soli cinque anni, è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita: i soccorsi sono arrivati tempestivamente

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia sfiorata a San Benedetto del Tronto. Ieri sera (martedì 18), infatti, un bambino di cinque anni è stato investito da un’auto nella zona di Porto D’Ascoli, precisamente lungo via Mare. Il piccolo, subito soccorso dai passanti, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale pediatrico di Ancona. Spetterà ora agli agenti della polizia stradale, giunti sul posto per i rilievi di rito, ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il bambino era in macchina con la mamma che aveva appena posteggiato. Il bimbo sarebbe sceso dal veicolo all’improvviso proprio mentre sopraggiungeva una Smart con il conducente che si sarebbe trovato davanti il piccolo e che, nel tentativo di schivarlo, lo avrebbe urtato di striscio e colpito con lo specchietto retrovisore.

Sul posto, ovviamente, la centrale operativa del 118 che ha inviato un’ambulanza e un’auto con il medico a bordo da Ascoli che giunto sul luogo dello schianto ha constatato le condizioni del bambino e richiesto l’intervento dell’eliambulanza per trasferirlo all’ospedale di Torrette dove è giunto in codice rosso. Le condizioni del bimbo vengono definite gravi sebbene al momento non sia in pericolo di vita. Non è la prima volta, comunque, che in quel tratto di strada avvengono degli investimenti, soprattutto nelle ore a più alta densità di traffico.