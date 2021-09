Tragedia a San Benedetto: giovane precipita dal balcone e muore

Il tragico incidente è accaduto in Piazza Matteotti davanti a molti testimoni. Inutile il trasferimento in ospedale

ASCOLI- Tragedia a San Benedetto. Un ragazzo di 31 anni è morto precipitando dal terrazzo di un palazzo. È accaduto questa mattina dopo le 10 in Piazza Matteotti. A quanto si apprende il 31enne è caduto da un altezza di almeno 10 metri, prima di schiantarsi al suolo. Dopo l’incidente, sul posto è subito arrivata un ambulanza del 118.

I sanitari avevano deciso di allertare anche l’elicottero per il trasferimento al Torrette di Ancona, ma vista la gravità delle condizioni del ragazzo hanno scelto di portarlo subito all’ospedale cittadino. Ma il 31enne non è giunto in tempo al nosocomio, morendo prima del ricovero, probabilmente a causa dei traumi e delle ferite riportate.

Al tragico episodio hanno assistito molte persone, incredule per quanto accaduto. Il giovane lavorava in un esercizio commerciale della zona. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. Indagano sul caso i carabinieri di San Benedetto. La tragedia ha provocato sgomento e dolore in tutta la città rivierasca picena.