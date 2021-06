Tragedia ad Ascoli: ragazzino muore nel torrente Castellano

L'incidente è avvenuto nella zona della Cartiera Papale, non lontano dal centro cittadino. La vittima, 17enne, era ospite di una comunità di accoglienza

ASCOLI PICENA – Tragedia ad Ascoli questo pomeriggio. Un ragazzo di 17 anni di origine nordafricana è morto cadendo nel torrente Castellano, un affluente del fiume Tronto. Il dramma si è consumato nella zona della Cartiera Papale, ai margini del centro storico cittadino. Il giovane si era recato sul posto per fare un bagno con gli amici. Ma ad un certo momento si sarebbe tuffato in acqua, senza però più riemergere.

Il luogo della tragedia

Dopo alcune vane ricerche, i compagni del 17enne hanno chiamati i soccorsi. Sul luogo dell’incidente – un tratto molto accidentato con la presenza di rocce e spuntoni, ed alcune piccole cascate – sono arrivati i sommozzatori del vigili del fuoco e il Soccorso alpino. I quali hanno da poco rinvenuto il cadavere senza vita del minorenne.

La vittima della tragedia era ospite di una comunità di accoglienza dell’ascolano. Ancora da accertare la dinamica dell’episodio e soprattutto le cause del decesso del giovane. Molti sarebbero stati i testimoni di quanto accaduto. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Ascoli. Non è chiaro al momento se la Procura aprirà un fascicolo sul caso.