Tragedia di Pasquetta sulla strada, 19enne muore in un incidente a Francavilla d’Ete

Auto fuori strada sulla provinciale corridoniana, a perdere la vita uno dei giovani cinque passeggeri della Polo. Feriti gli altri quattro in viaggio sul mezzo, per uno le condizioni sono molto gravi

Finisce in tragedia la giornata di Pasquetta: in un incidente a Francavilla d’Ete un giovane di 19 anni ha perso la vita e altri quattro ragazzi sono rimasti feriti. Il fatto è accaduto intorno alle 20 in contrada Ponte Ete. Una Volkswagen Polo è finita fuori strada lungo la provinciale corridoniana, a bordo c’erano cinque ragazzi, tutti residenti della zona. Uno di loro, il 19enne Federico Garulli, di Mogliano, è rimasto vittima del sinistro. Gli altri quattro passeggeri sono stati trasferiti in ospedale, tra il Trauma Center del nosocomio di Torrette ad Ancona e il “Murri” di Fermo. Sono tutti feriti, uno di loro in condizioni molto gravi

Tutta da accertare la dinamica dell’incidente