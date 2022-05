ASCOLI – Tragedia ad Ascoli. Nella notte, infatti, è avvenuto un terribile scontro tra una moto e un furgone. A seguito dell’incidente è morto il 33enne Federico Pietracci, di Castel di Lama. Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, all’altezza del ‘Villaggio del Fanciullo’, lungo la strada Salaria, si è schiantato contro un furgone.

La ricostruzione

Il giovane è stato sbalzato dalla moto ed è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118, intervenuto tempestivamente. Il medico, infatti, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, perché la moto perdeva benzina ed è stato necessario evitare un principio di incendio. Il mezzo, ovviamente, è rimasto completamente distrutto a causa del forte impatto. A bordo del furgone, invece, viaggiavano quattro persone, che sono rimaste ferite e sono state trasportate urgentemente all’ospedale Mazzoni. A quanto pare, però, nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni. A ricostruire la dinamica dell’incidente mortale saranno i carabinieri del comando provinciale di Ascoli, giunti sul posto. Lo schianto è avvenuto intorno a mezzanotte.

Il precedente

Un’altra vittima della strada, dunque. Il tutto, fra l’altro, a pochi giorni da un altro drammatico incidente, quello avvenuto domenica scorsa sempre sulla strada Salaria, ma all’altezza di Quintodecimo, nel territorio comunale di Acquasanta. A perdere la vita, in quel caso, il 64enne Elio Filipponi, di Caselle di Maltignano. Anche lui era alla guida della sua moto. Una doppia tragedia, quindi, che ha funestato la settimana e che ha scosso tutto il Piceno.