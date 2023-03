Tragedia a Grottammare: 57enne muore folgorato nella sua abitazione

GROTTAMMARE – Tragedia a Grottammare, nel Piceno. Un uomo di 57 anni, infatti, sarebbe morto folgorato a causa di alcuni lavori che stava svolgendo nel sottotetto della sua abitazione, in via Lame. Il corpo è stato trovato questa mattina e, in parte, era gravemente ustionato.

I soccorsi

A lanciare l’allarme è stata una persona, che aveva provato a contattare la vittima senza però riuscirci. A quel punto, allora, sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Per l’uomo, comunque, non c’era ormai più niente da fare. Non è escluso che possa essersi verificato un cortocircuito, durante i lavori che il 57enne stava effettuando, dal momento che in casa il salvavita era saltato. Per le indagini, poi, sono giunti sul posto anche i carabinieri.