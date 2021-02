Traffico di marijuana dalla Spagna all’Italia: le Fiamme Gialle di Ascoli intercettano il “pacco sospetto”

ASCOLI PICEMO – Intercettato dalle Fiamme Gialle di Ascoli Piceno un pacco di marijuana proveniente dalla Spagna e destinato ad un giovane 22enne di Policoro in Basilicata. All’interno 600 grammi di marijuana.

Un blitz, quello delle Fiamme Gialle, che testimonia il costante impegno del Comando Provinciale della Guardia di Finanza verso il contrasto dei traffici illeciti delle sostanze stupefacenti. In aderenza alle direttive operative emanate nel corso della crisi epidemiologica, a fronte della crescita sempre più rilevante di acquisti on-line sono stati incentivati, pertanto, i controlli presso i centri di smistamento delle spedizioni.

È così che le sinergie informative e di analisi dello stesso Comando Provinciale si sono unite con quelle operative del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ascoli Piceno, arrivando ad intercettare una spedizione di marijuana proveniente dalla Spagna. Un pacco di passaggio, quindi, non destinato al “mercato” della provincia picena, uno di quelli, in buona sostanza, che passano tranquillamente inosservati.



I militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ascoli Piceno hanno fatto scattare un’operazione di “consegna controllata” della droga, nelle sinergie e nel coordinamento nel frattempo instaurati con l’Autorità Giudiziaria ed il Comando Provinciale del Corpo di Matera. Parte la trasferta dei Finanzieri di Ascoli Piceno, che arrivano alla volta di Policoro, suonando alla porta del destinatario, un 22enne che, senza esitazione, ha firmato la ricevuta di consegna del pacco a lui indirizzato. È in quel preciso momento che è scattato l’arresto e una multa fino a 260mila euro.