Torna “Il mio kanto libero”, tra le kermesse canore più importanti del Piceno. Al via le iscrizioni per la nona edizione

ASCOLI – Un appuntamento che si rinnova, di anno in anno, confermandosi come una tra le principali manifestazioni canore del centro Italia. Anche per l’estate 2022 torna il concorso ‘Il mio kanto libero’, giunto alla nona edizione. Organizzata da Nerio Masia e Paolo Nazzari, la kermesse rappresenta una vetrina per i principali talenti del territorio marchigiano e abruzzese e, soprattutto, un’occasione di divertimento e aggregazione per tutti coloro che amano cantare. Quest’anno, la location sarà la piazza di Folignano, a due passi da Ascoli, visto che l’evento è stato promosso in sinergia con il Comune e la Pro Loco. Nata inizialmente per gioco, la manifestazione è cresciuta sempre di più ed è arrivata ad avere risposte più ampie, sia dal punto di vista territoriale che per quanto riguarda il target dei concorrenti. Infatti, sempre più giovani provenienti dalle scuole di canto del territorio hanno deciso di iscriversi, in quanto ‘Il mio kanto libero’ rappresenta l’occasione per rompere il ghiaccio davanti ad un ampio pubblico e ad una giuria tecnica qualificata. L’iniziativa, però, è rivolta anche a chi canta semplicemente per passione e vuole trascorrere qualche ora di divertimento.

Il format

La gara si articolerà su tre serate: il 4 e il 5 luglio, dalle 20, andranno in scena le due semifinali, mentre l’8 luglio spazio alla finalissima. Per chi vuole partecipare, sono già aperte le iscrizioni attraverso la pagina Facebook ‘Il mio kanto libero’, dove si possono trovare tutte le informazioni, oppure rivolgendosi al numero di telefono 329/9481073. Tre le categorie previste in questa nona edizione: ‘Over 14’ (per chi ha dai 14 anni in su), ‘Green’ (per chi ha dai 9 ai 13 anni) e ‘Baby’ (dai 4 agli 8 anni).

A valutare ogni singola performance sarà una giuria tecnica, composta da esperti di musica e professionisti del settore. In ognuna delle tre serate, poi, non mancheranno alcuni ospiti, che sicuramente arricchiranno la manifestazione.

Tra le novità dell’edizione 2022, inoltre, spicca la collaborazione con il team ‘Hoop Music’, la nuova veste della storica casa dei Pooh. Si tratta di una casa discografica indipendente diretta Giancarlo Genise (vocal coach di riferimento in Italia per molti artisti big della canzone italiana) con la direzione artistica di Red Canzian. Ai concorrenti de “Il mio kanto libero” verrà concessa la possibilità di essere valutati anche per un probabile ingresso a ‘Progetto Hoop’, grazie alla presenza in giuria della referente del ‘Team Hoop’ Elita Cistola. Quest’ultima, fra l’altro, era presente al fianco di Genise come vocal coach all’Eurovision 2022). Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un’altra edizione di successo di una manifestazione che, negli anni, è diventata un punto di riferimento per tutti coloro che amano la musica.