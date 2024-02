Tod’s partner del Padiglione Italia alla Biennale Arte di Venezia

Il gruppo sarà partner per l’installazione “Due Qui / To Hear”. Prepara anche un evento per celebrare l’eccellenza artigianale italiana

Il Gruppo Tod’s sarà partner unico del Padiglione Italia alla 60esima Esposizione Interazionale d’arte – La Biennale di Venezia, che si terrà dal 20 aprile al 24 novembre 2024. Lo hanno annunciato il Ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, e Diego della Valle presidente e Ceo di Tod’s, durante la conferenza stampa di presentazione della Biennale in Sala Spadolini a Roma.

Per il gruppo marchigiano attivo nel settore di calzature e pelletteria di lusso, si tratta di una nuova attività di sostegno al patrimonio artistico e culturale italiano. Un percorso che da anni abbraccia differenti realtà sul territorio, tra interventi locali a iniziative di ampio respiro nazionale, tra cui a Roma il restauro del Colosseo (ora alle battute finali), e a Milano il sostegno al il Teatro alla Scala e al Pac Padiglione di arte contemporanea. Tra gli obiettivi, anche quello di essere di esempio ad altri imprenditori per intraprendere iniziative di valorizzazione e di supporto all’arte e alla cultura italiana.

Ultima, in ordine di tempo, per la Biennale di Venezia, la partnership con il Padiglione Italia per l’installazione “Due Qui / To Hear”, che vede protagonisti il curatore Luca Cerizza e l’artista Massimo Bartolini. In occasione di questa collaborazione, Tod’s ospiterà un evento per celebrare l’eccellenza artigianale italiana, nei giorni della pre-apertura della 60a Esposizione Internazionale d’Arte.

Il Gruppo Tod’s è stato fondato a Casette D’Ete (Fermo) nei primi anni del Novecento come piccola fabbrica di scarpe. L’iconico Gommino, con 133 gommini sulla suola, rappresenta il marchio di fabbrica del brand, nato alla fine degli anni ’70, è rapidamente diventato must have a livello internazionale. Il 6 novembre 2000, Tod’s S.p.A., società capogruppo, è stata quotata alla Borsa di Milano. Nel 2013, TOD’S ha introdotto le collezioni ready to wear donna e nel 2014 le collezioni uomo. Al 31 dicembre 2023, la rete distributiva del Gruppo è composta da 345 negozi gestiti direttamente, e 99 negozi in franchising.