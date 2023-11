Tod’s, crescita a doppia cifra dei ricavi nei primi 9 mesi 2023

Crescita a doppia cifra dei ricavi della Tod’s spa nei primi 9 mesi del 2023, in tutti i marchi e le categorie di prodotto. Tod’s: +12%, Roger Vivier: +19%, retail: +15%, pelletteria: +20%.

Nei primi nove mesi del 2023, il fatturato consolidato del Gruppo Tod’s ammonta a 828,4 milioni di Euro, in crescita del 14,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. Negativo per circa 16 milioni di euro l’impatto delle valute; a cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi dei primi nove mesi del 2022, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi sarebbero pari a 844,3 milioni di Euro, in crescita del 16,5% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Lo fa sapere oggi il gruppo marchigiano che fa capo alla famiglia Della Valle, con un comunicato stampa a margine della riunione con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato i dati di vendita.

Tod’s, come noto, è società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell’omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità.

Diego Della Valle

Diego Della Valle, presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha commentato: «Sono soddisfatto dei risultati di vendita del nostro Gruppo; tutti i nostri marchi hanno registrato una crescita a doppia cifra delle vendite, grazie alla combinazione tra la solida domanda locale e gli acquisti dei turisti. Particolarmente brillanti i risultati della pelletteria e dei marchi Tod’s e Roger Vivier, a conferma del sempre maggior apprezzamento da parte dei clienti per l’altissima qualità dei prodotti, la loro artigianalità e la loro eleganza senza tempo. Continuiamo a seguire una precisa strategia di sviluppo per ogni marchio, focalizzata sulla crescita organica dei negozi esistenti e su un ampliamento delle merceologie, coerente con il DNA di ognuno».

«Siamo molto soddisfatti – ha aggiunto Diego della Valle – della nostra rete di negozi, che ha prestigiose boutiques in tutte le principali vie del lusso, e della nostra filiera produttiva, che garantisce l’altissima qualità e artigianalità dei nostri prodotti, sempre più ricercati dai clienti di tutte le generazioni. Nonostante l’incertezza e la volatilità del contesto macro-economico a livello internazionale, sono fiducioso sui risultati dell’esercizio in corso, sia a livello di ricavi, che come redditività, anche grazie alla costante attenzione al controllo dei costi e al miglioramento dell’efficienza operativa. Il Gruppo continua a tenere in grande considerazione le problematiche legate alla sostenibilità ed alla solidarietà sociale, con un’attenzione particolare per i giovani, cercando anche di incentivarli a scegliere “mestieri” rappresentativi del migliore artigianato italiano di qualità».