Dal tiro con l’arco al rugby, passando per il calcio e gli sbandieratori: ad Ascoli un weekend all’insegna dello sport

L'assessore Stallone: «Vogliamo rilanciare il turismo sportivo. Non a caso, il 14 giugno ospiteremo anche la nazionale Under 21 al Del Duca»

ASCOLI – Un weekend a tutto sport. È quanto si prepara a vivere Ascoli, da domani a lunedì prossimo, con tante discipline che richiameranno in città centinaia di persone da ogni parte d’Italia. Dal tiro con l’arco al rugby, passando ovviamente per il calcio (con Ascoli-Cittadella in programma il 25 aprile al Del Duca) e gli sbandieratori. Insomma, un programma eccezionale, che trasformerà il Piceno, ancora una volta, in una vera e propria capitale sportiva.

Tiro con l’arco

L’appuntamento più importante è rappresentato dai campionati italiani di tiro con l’arco a squadra, promossi dalla Fitarco e dalla Compagnia Arcieri Piceni per domenica e lunedì. La competizione andrà in scena al campo Squarcia, con la partecipazione di 32 società: 16 si confronteranno nelle gare femminili e altre 16 in quelle maschili. Tre le specialità previste, che porteranno all’assegnazione del titolo nazionale: l’arco olimpico, il compound e l’arco nudo.

L’evento è stato presentato ieri mattina dall’assessore Nico Stallone, dal presidente della compagnia ascolana Raimondo Cipollini e dall’arciere Fabio Cipollini. «Arriveranno in città oltre 300 persone per questo appuntamento – hanno spiegato Raimondo e Fabio Cipollini -. Domenica pomeriggio ci saranno i tiri di prova, mentre lunedì si svolgerà la gara: al mattino spazio alle qualificazioni, dopo pranzo invece toccherà alle finali. Per il pubblico l’accesso sarà libero e gratuito». «Sarà un bellissimo weekend – ha proseguito l’assessore Stallone -, con tante discipline sportive che saranno protagoniste. La nostra amministrazione punta moltissimo sul turismo sportivo. Non a caso abbiamo ripreso contatto con le varie federazioni nazionali. Il 14 giugno, ad esempio, giocherà al Del Duca la nazionale di calcio Under 21, dopo il successo riscosso dalla partita dell’Under 20. Per il futuro ci saranno tante altre novità, sia per quanto riguarda le manifestazioni che per ciò che concerne l’impiantistica sportiva».

Gli altri appuntamenti

Sabato 23 aprile sarà il turno di sbandieratori e musici, anche in questo caso provenienti da tutta Italia, grazie al torneo indoor organizzato al palazzetto di Monterocco dal sestiere di Porta Solestà, dalle 15. Sempre sabato, dalle 16, al campo Aurini tornerà protagonista il rugby, con il torneo ‘Piceni Gold Ruby’ tra quattro squadre over: oltre all’Amatori Rugby Ascoli ci saranno pure le formazioni di Fano, Jesi e Teramo.

Domenica, invece, occhi puntati sul 16esimo ‘Torneo della Marca’ per quanto riguarda l’arco storico. L’iniziativa, promossa dalla società ‘Arcieri di Ascoli’, consisterà in una gara itinerante per la città, con la prima e l’ultima piazzola prevista a piazza San Tommaso. Quasi duecento saranno gli arcieri marchigiani che, in costume storico, si sfideranno già dalle nove per conquistare il titolo. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti, dunque, per vivere un lungo weekend di grande sport.