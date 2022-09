Tipicità e innovazione per rilanciare l’economia: firmato ad Ascoli il protocollo tra Regione, Amap e Crea

ASCOLI PICENO – Favorire la ricerca, la diffusione dell’innovazione e l’integrazione delle conoscenze scientifiche in quei settori che possono rappresentare un’eccellenza per il territorio piceno. Questo l’obiettivo che la Regione Marche, l’Agenzia Marche Agricoltura Pesca e Crea, ovvero il Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi dell’economia agraria, intendono raggiungere attraverso il protocollo che è stato firmato questa mattina ad Ascoli, durante l’incontro che si è svolto in Comune.

Gli obiettivi

All’appuntamento hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, il governatore Francesco Acquaroli, l’assessore regionale Guido Castelli, il presidente del consiglio Crea, Carlo Gaudio, e il direttore Andrea Bordoni dell’Amap. Presente anche il sottosegretario del ministero alle politiche agricole Francesco Battistoni. «Ci tenevamo affinché questa piccola cerimonia per la sottoscrizione del protocollo avvenisse nella nostra città – ha spiegato, emozionato, il sindaco Fioravanti -. Infatti, sul nostro territorio Piceno stiamo costruendo un ecosistema per garantire lo sviluppo delle imprese agricole e puntare sulle eccellenze del nostro territorio. Per fare questo chiaramente è molto importante la ricerca. Puntare sulle tipicità del territorio, infatti, significherebbe rilanciare tutta l’economia».

«Questa è una regione ricca di prodotti tipici e siamo chiamati a difenderli a tutti i costi – ha proseguito Acquaroli -. Ringrazio il sindaco di Ascoli e tutti gli altri soggetti presenti per aver messo nero su bianco l’adesione a questo importante protocollo».

In rappresentanza delle aziende del Piceno, presente Francesca Pantaloni della nota azienda vitivinicola Pantaleone. «Questo protocollo rappresenta l’inizio di un vero e proprio percorso per tutti i produttori – ha confermato l’imprenditrice -. Il sostegno delle istituzioni, in tal senso, sarà fondamentale per rilanciare i nostri prodotti».