Il Tiglio di Montemonaco ottiene una stella Michelin: è il primo ristorante stellato dell’Ascolano

ASCOLI PICENO – È stata presentata nel pomeriggio di oggi la nuova guida Michelin 2023 Italia. Tra i diversi ristoranti delle Marche che hanno ottenuto importanti riconoscimenti, c’è anche Il Tiglio, sito in Località San Biagio di Montemonaco (Ap). Si tratta del primo “stellato” della provincia di Ascoli Piceno.

Durante la cerimonia che ha decretato i migliori d’Italia, il ristorante di Enrico Mazzaroni, “un genio” della cucina italiana, che fonda le proprie radici nella tradizione e si basa sui prodotti tipici, ha ottenuto 1 stella Michelin per l’alta qualità e l’ottimo servizio.

Secondo l’opinione della Guida Michelin, «il Tiglio è abbarbicato su pendii scoscesi alle falde del Monte Sibilla. Dopo una parentesi di un paio di anni a Porto Recanati, Il Tiglio è tornato a casa: in una specie di transumanza imposta dalla ferocia del terremoto. La sede attuale è adiacente a quella storica distrutta dal sisma nel 2016: veste moderna e di design, che tuttavia incorpora volutamente alcuni pezzi dell’originaria struttura. Lo chef Enrico Mazzaroni si autodefinisce “cuoco di montagna”. Il cuore batte per il proprio territorio e i suoi ingredienti, molti dei quali autoprodotti nel proprio agriturismo, mentre la mente conosce tecniche moderne di cucina e introduce creatività e ingredienti dal mare, non di rado uniti a sapori dell’entroterra; emblematico il piatto in cui si sposano la tradizione locale del cervello fritto con i gamberi crudi. Ottimo servizio, grazie ad un mix riuscito di esperienza e gioventù».

«Proprio ieri ad Ancona ero in conferenza stampa con Enrico Mazzaroni , chef e titolare del Tiglio, per presentare l’iniziativa ” Tartufo tutto l’anno ” che la Regione Marche ha sostenuto coinvolgendo 5 ristoranti marchigiani, uno per Provincia. Tra cui il Tiglio», dice l’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini. «E il mio ricordo va a giugno del 2020 quando ero tra gli invitati del pranzo che sancì il ritorno del Tiglio a Montemonaco dopo la tragedia del terremoto del 2016 che colpì anche Isola San Biagio di Montemonaco. Un misto di grande cucina e grandi emozioni. Un riconoscimento meritatissimo per Enrico e il suo staff, un riconoscimento per il nostro entroterra, per la provincia di Ascoli. Come neo assessore non posso che esserne felice e orgoglioso».

«Per la prima volta nella storia il Piceno conquista una Stella Michelin! Congratulazioni a Gianluigi Silvestri ed Enrico Mazzaroni del Ristorante Il Tiglio che si trova nei pressi di Montemonaco, un piccolo borgo nel cuore dei Sibillini», le parole di Giorgia Latini, onorevole ex assessore all’Agricoltura. «Cucina di altissimo livello in un posto splendido. Una terra che ha sofferto tanto a causa del terremoto, ma ha saputo rialzarsi ed oggi è un punto di riferimento attrattivo e turistico. Grazie a coloro che hanno investito su qualità e passione con l’impegno di far rivivere i nostri luoghi anche grazie al lustro di questi riconoscimenti. Vi invito a visitare questo luogo magico e soprattutto a degustare l’ottimo cibo».