Terribile schianto in A14 tra Pedaso e Grottammare: muoiono un papà e due figli

ASCOLI – Una terribile tragedia, quella avvenuta questa mattina nel tratto piceno dell’A14. Nella galleria Castello, tra Grottammare e Pedaso, un’auto si è schiantata contro un tir: tre persone sono rimaste uccise mentre un’altra è gravemente ferita. Le vittime sono un papà e due figli, di 13 e 8 anni, di origini tedesche, che viaggiavano in direzione Bologna.

La situazione

Il traffico è rimasto bloccato. Lo schianto, appunto, si è verificato nella galleria interessata dai lavori dove si viaggia a doppio senso di marcia. L’incidente è avvenuto al chilometro 300 intorno alle 11. Il tamponamento, come detto, ha coinvolto due mezzi: un’auto e un tir. Nella vettura viaggiava un padre con i suoi figli. Sul posto è intervenuta la polizia autostradale ed il 118 con quattro ambulanze. I sanitari, valutata la gravità delle condizioni dei feriti, hanno allertato l’eliambulanza atterrata in un campo lungo al Valtesino nel territorio grottammarese. Dopo il terribile incidente si è formata subito una coda di sette chilometri ed il tratto tra San Benedetto e Pedaso è stato chiuso al traffico. Si tratta dell’ennesimo incidente nel tratto interessato dai lavori. L’ultimo tremendo schianto frontale in A14 si è verificato il 13 gennaio scorso nel tunnel del Castello di Grottammare, con l’auto del 45enne Samuele Cotichini disintegratasi dopo l’impatto con un tir, che viaggiava nella direzione opposta, dato che la galleria era interessata dai cantieri.