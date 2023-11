Tentato furto alla stazione di Ascoli: distrutta la biglietteria automatica

Le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare i responsabili. Ma nella zona non ci sarebbero telecamere

ASCOLI – Atto vandalico, la scorsa notte, alla stazione di Ascoli Piceno. Ignoti, infatti, hanno scassinato la macchinetta che eroga i biglietti per provare a portar via l’incasso. In realtà, i malintenzionati non sono riusciti a rubare niente, viste le difficoltà riscontrate nel ‘colpo’, ma hanno comunque distrutto la biglietteria automatica provocando danni per diverse migliaia di euro. Le forze dell’ordine sono comunque a lavoro per individuare i responsabili del tentativo di furto.

La ricostruzione

Nella zona, però, non ci sarebbero telecamere. Questo rende difficile, da parte degli agenti, riuscire a individuare gli autori del gesto. Non è la prima volta, in realtà, che la stazione della città viene presa di mira dai vandali o dai ladri. Fra l’altro, l’area è piuttosto buia e nelle ore notturne è anche scarsamente frequentata non essendoci bar o attività commerciali nei paraggi. In mattinata, ovviamente, ci sono stati parecchi disagi per gli utenti che avrebbero dovuto utilizzare la biglietteria automatica per acquistare i biglietti dei treni. La sensazione, comunque, è che il tentativo di furto possa essere stato attuato da qualche tossicodipendente della zona, visto che solitamente nella macchinetta ‘self’ ci sono poche decine di euro.