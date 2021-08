Tennis, Camila Giorgi conquista Montreal e trionfa al WTA 1000

La scorsa notte la campionessa di origini maceratesi ha sconfitto in finale la ceca Pliskpva per 6-3, 7-5. Ora risale al n.34 della classifica mondiale

ASCOLI- Camila Giorgi è tornata. Anzi ha fatto ancora meglio di sempre. Perchè ieri – 15 agosto – a Montreal ha vinto il torneo più importante della sua carriera. Risalendo ai vertici della classifica mondiale, fino al n. 34 della WTA.

L’ha fatto, la 30enne tennista di origine maceratese, giocando un tennis molto solido e concreto e dimostrando – dopo l’ottimo quarto di finale al torneo olimpico – di essere in un momento di grande forma psicofisica. Tanto da sconfiggere in serie e senza sbavature alcune delle big del circuito professionistico internazionale, spesso dominando scambi e partite.

Sconfitte alcune delle tenniste migliori del mondo

Prima vittima eccellente della Giorgi è stata la ceca Kvitova ( testata di serie n.7 ed ex n.1 del mondo ) agli ottavi di finale, regolata con un doppo 6-4. Poi l’americana Gauff (n.15) sconfitta in due set, 6-4 e 7-6 e di seguito in semifinale un altra statunitense, la Pegula battuta in 3 partite: 6-3, 3-6, 6-1. Ultimo atto della cavalcata della campionessa marchigiana al WTA 1000 di Montreal, in Canada, quello dello scontro decisivo per il titolo con la ceca Karolina Pliskova, n. 4 del seeding. Ed anche in questo caso alla Giorgi sono bastati due set per far suo il match e trionfare a sorpresa nel torneo : 6-3, 7-5.

La grande voglia di lottare e gli Us Open

«Non ho mai perso la voglia di lottare – ha detto in lacrime la campionessa al termine del match – fin da piccola ho lottato per questo, e sapevo che prima o poi ce l’avrei fatta».

Dopo lo strepitoso successo in terra canadese, per la tennista azzurra arrivano ora gli Us Open. E lei avrà un ruolo da protagonista e di sicuro di possibile outsider, in grado di competere e dare filo da torcere a tutte le migliori giocatrici del mondo. E puntare a vincere uno Slam come nel passato è riuscito solo a Flavia Pennetta (proprio a New York ) e Francesca Schiavone al Roland Garros di Parigi. Forza Camila!