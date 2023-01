Tanta neve ha imbiancato il Piceno, presto si potrà tornare a sciare a Monte Piselli

Mercoledì 25 gennaio è la data per la riapertura degli impianti, anche se non è ancora ufficiale: i gestori stanno lavorando per sistemare le piste

ASCOLI – La neve caduta in abbondanza su tutto il Piceno, nel corso del weekend e delle ultime ore, ha provocato parecchi disagi nelle zone montane, anche se i residenti di questi luoghi sono ormai abituati a contrastare l’emergenza dovuta al freddo e al ghiaccio. C’è, però, anche chi non vedeva l’ora che nevicasse, come ad esempio gli appassionati dello sci e gli amanti, più in generale, della stagione invernale.

A Monte Piselli, località che si trova proprio al confine tra Marche e Abruzzo, tra la provincia di Ascoli e quella di Teramo, la nevicata avvenuta nel weekend è stata piuttosto significativa, ma non sono stati ancora aperti gli impianti sciistici. L’apertura, in realtà, dovrebbe avvenire nella mattinata di mercoledì 25 gennaio, sempre nella speranza che continui a nevicare e che le strade per arrivare agli impianti possano essere percorribili. Ieri, in ogni caso, sono stati tantissimi quelli che sono saliti fino al piazzale della seggiovia dopo che sabato la strada era stata precauzionalmente chiusa a causa del vento. Tanti con le ciaspole ai piedi, altri con gli sci da fondo altri solo per godersi l’aria pura di montagna.

Adesso, dunque, non resta che darà il via ufficialmente alla stagione sciistica. «Attendiamo ancora qualche giorno per comunicare l’apertura delle piste per via di una totale assenza di fondo e raffiche di vento che hanno causato una non ottimale copertura delle stesse – spiegano i gestori degli impianti di Monte Piselli -. Comunque, siamo a lavoro per ottimizzarle al meglio, c’è solo da attendere e poi potremo divertirci». In base ad alcune indiscrezioni, come detto, l’apertura dovrebbe avvenire mercoledì.