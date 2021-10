Tamponamento sull’A14 a Grottammare: 5 chilometri di code

L'incidente ha provocato il ferimento lieve di due persone. Lo scontro, per fortuna senza grandi conseguenze per gli automobilisti coinvolti, ha causato forti rallentamenti al traffico

ASCOLI – Nuovo incidente nella zona sud dell’A14 delle Marche e nuove code e disagi. Oggi un tamponamento tra due vetture nella corsia sud nel tratto tra Grottammare e San Benedetto ha provocato il ferimento di due persone. Lo scontro, per fortuna senza grandi conseguenze per gli automobilisti coinvolti, ha causato forti rallentamenti al traffico veciolare nell’area interessata.

Al momento sarebbero almeno cinque i chilometri di coda che si sono formati. Sembra dunque che tra lavori sulle carreggiate, restringimenti ed incidenti imprevisti i problemi per chi transita nel tratto piceno dell’A14 non finiscano mai.

C’è solo da sperare che i progetti di sistemazione annunciati negli ultimi mesi trovino finalmente attuazione, ed in tempi non troppo lunghi. Altrimenti i pericoli e i disagi per gli automobilisti resteranno gli stessi del passato. Con conseguenze sempre pesanti anche per la viabilità cittadina dell’area di San Benedetto, dove regolarmente si riversano auto e tir usciti dall’autostrada per blocchi o chiusure temporali.