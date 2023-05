Svolta epocale a Porto Sant’Elpidio: vince il centrodestra, Ciarpella è il nuovo sindaco

PORTO SANT’ELPIDIO – Una svolta epocale. Non può essere definito altrimenti l’esito del ballottaggio a Porto Sant’Elpidio, con Massimiliano Ciarpella che è il nuovo sindaco del comune fermano. Dopo settant’anni, infatti, i cittadini hanno preferito un esponente di centrodestra alla guida della città. Ciarpella, al ballottaggio, ha avuto la meglio nei confronti di Paolo Petrini, che invece era l’aspirante primo cittadino per il centrosinistra.

I numeri

Per quanto riguarda i numeri, il successo di Ciarpella è stato a dir poco schiacciante. Ha infatti ottenuto addirittura il 71,76 per cento delle preferenze, mentre il suo avversario Petrini si è fermato solo al 28,24 per cento. Nel dettaglio, il nuovo sindaco di Porto Sant’Elpidio ha beneficiato di 7.525 voti, mentre Petrini ne ha conquistati 2.962.

«Si tratta di un risultato straordinario – il commento a caldo di Ciarpella -. La città non aveva mai espresso un consenso così schiacciante nei confronti del gruppo di centrodestra. Quindi, da oggi, parte un vero e proprio cambiamento e devo ammettere che, dopo tanto lavoro, abbiamo meritato questo traguardo eccezionale».

Si era fermata al primo turno, invece, la corsa del terzo candidato sindaco, ovvero Gian Vittorio Battilà, che due settimane fa non era andato oltre il 22,71 per cento. Al ballottaggio, però, c’è stato un netto calo di affluenza alle urne: ha votato, infatti, solo il 53,22 per cento degli aventi diritto, mentre nel primo turno si recò al voto il 62,19 per cento degli elettori.