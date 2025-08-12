Superlega, la Yuasa Grottazzolina si raduna il 21 agosto

GROTTAZZOLINA – Si avvicina a grandi passi l’avvio della stagione ufficiale per la Yuasa Battery Grottazzolina che si prepara alla seconda stagione in Superlega.

L’appuntamento per il raduno è fissato per le ore 19 di giovedì 21 agosto al PalaGrotta e sarà il primo abbraccio che i tifosi potranno dare a coach Ortenzi, al suo staff e agli atleti in vista della prossima stagione.

Il raduno sarà anche l’occasione di un primo incontro e strette di mano con gli atleti confermati dello scorso anno e con i volti nuovi.

I sette confermati sono Marchiani, Petkovic, Fedrizzi, Tatarov, Cubito, Vecchi e Marchisio.

I volti nuovi e dunque tutti da conoscere sono quelli di Falaschi, Golzadeh, Magalini, Koprivica, Stankovic, Pellacani e Petkov.

Il roster che è un bel mix tra giovani e esperti pronto a dire la sua nella prossima Superlega. Ne è convinto il presidente Rossano Romiti: «L’attesa ormai è finita – ha sottolineato – siamo molto vicini alla data del raduno e sinceramente non vediamo l’ora di iniziare. Finora è stato fatto un lavoro molto importante a livello organizzativo e societario. Poi quando si arriva in palestra è il momento in cui tutti gli sforzi fatti negli ultimi mesi si vanno a concretizzare. C’è grande entusiasmo e voglia di ricominciare, lo si percepisce in tutto l’ambiente. Siamo convinti e consapevoli che sarà un’annata molto impegnativa perché confermarsi in Superlega non è affatto semplice. Quello che ci aspettiamo sicuramente è una Superlega ancora più intensa ed impegnativa rispetto allo scorso anno. Ma siamo pronti e molto vogliosi di riprende il cammino».

E sarà un’estate ancora molto intensa, un precampionato fatto di allenamenti, sudore ma anche di molto altro. Perchè la Yuasa non fermerà la sua predisposizione al territorio e dunque ci sarà la costante partecipazione ad eventi e incontri proprio per confermarsi riferimento. In tutto questo prosegue anche la campagna abbonamenti con buon riscontro finora, a testimonianza che la Yuasa Battery Grottazzolina è costantemente nel cuore e nella mente di tantissimi appassionati.

Tornando ad analizzare nel dettaglio il calendario, oltre all’asimmetria tra andata e ritorno, balzano all’occhio alcuni punti cardine. I cinque turni infrasettimanali, due dei quali da giocare contro Perugia e Lube, confermano anche la brevità di un torneo che si giocherà nell’arco ristretto di cinque mesi con l’inizio fissato al 19 ottobre (chiusura il 25 febbraio) per far spazio a settembre al Mondiale. Prima al PalaSavelli il 26 ottobre, contro una Verona che punta ad arrivare in fondo alla stagione e un boxing day del 26 dicembre, proprio a Verona, chiudendo le ultime tre giornate con le big Trento, Modena e Perugia. E’ però evidente che l’attenzione è tutta sul 19 ottobre con il derby da giocare a Civitanova Marche nell’esordio stagionale.