ASCOLI – Piceno baciato dalla fortuna. Una super vincita da 100mila euro, infatti, è stata registrata alla tabaccheria di Piazza Immacolata grazie ad una schedina Quick Pick del Superenalotto. Una modalità di gioco, questa, nella quale è il terminale a decidere per il giocatore, scegliendo casualmente i numeri delle combinazioni: maggiore è il costo di giocata, maggiore il numero di combinazioni generate.

L’emozione

Ebbene, al punto vendita Sisal ascolano si è realizzato un sogno per un giocatore, o una giocatrice, (l’identità è ancora sconosciuta) che si è portato a casa esattamente 103.591,53 euro, grazie a un ‘5’. Entusiasmo, ovviamente, da parte dei titolari e dei dipendenti della tabaccheria. «Siamo davvero felici che la nostra tabaccheria sia stata scelta dalla fortuna – racconta Carla, dipendente dell’attività -. È la prima volta che da noi avviene una vincita così importante grazie al Superenalotto. Altre volte abbiamo premiato giocatori con i ‘gratta e vinci’, ma mai si era arrivati a una somma così elevata. Al massimo avevamo premiato fino a 80mila euro. Siamo davvero felici. Non sappiamo chi sia stato il vincitore, ma speriamo che si faccia vivo almeno per portare un vassoio di paste».

L’altro trionfo

Nell’estrazione di martedì, comunque, non c’è stato nessun ‘6’ e il jackpot è così salito a 15,8 milioni di euro. Due, invece, i ‘5’: oltre a quello fatto registrare alla tabaccheria di Piazza Immacolata, l’altro c’è stato in provincia di Padova. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro era stato centrato lo scorso 10 giugno a Teramo.