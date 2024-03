Superbonus, il presidente Anci Marche Fioravanti: «Il Governo ha ascoltato le istanze dei Comuni»

ASCOLI PICENO – «Ieri avevamo invitato alla calma confidando nell’attenzione sempre dimostrata dal Governo per accelerare la ricostruzione e nel confronto tra i livelli istituzionali. L’interlocuzione ha condotto ad una decisione importante per tutto il cratere come comunicatoci dalla Sottosegretario Albano per conto del Governo e del Ministro Giorgetti».

A dirlo è Marco Fioravanti Presidente di Anci Marche dopo aver avuto rassicurazione che non è previsto alcun blocco a cessione di credito e sconto in fattura del Superbonus e che la ricostruzione può proseguire col ritmo spedito che gli ha imposto il Commissario Castelli grazie al lavoro congiunto con il Presidente Acquaroli e i comuni. «Andiamo avanti sul solco tracciato. C’è tanto da fare e insieme lo faremo».