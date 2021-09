Ad Ascoli piacciono le passeggiate culturali: successo pieno per il tour sulla città romana

All'evento hanno partecipato 160 persone provenienti da Marche e Abruzzo. Il progetto “Salute in Cammino” dell'Unione Sportiva Acli prosegue fino a dicembre

ASCOLI- Grande successo per il tour culturale sulla “Ascoli Romana” organizzato dall’US Acli Marche in collaborazione con la Fondazione Carisap, il Bim Tronto e il Comune di Ascoli. Più di 160 persone di ogni età, provenienti da Marche ed Abruzzo hanno partecipato all’evento di lunedi scorso, che nel rientra nel progetto “Salute in cammino” sviluppatosi nel corso di tutto il 2021.

Il nutrito gruppo di residenti, appassionati di arte e cultura e turisti ha ripercorso tutte le tracce della storia romana della città picena, partendo da Piazza Arringo e toccando tutti i luoghi del centro storico che testimoniano il notevole lascito di Roma antica nell’area urbana di Ascoli.

Quindi Piazza San Gregorio, Piazza Simonetti, poi Piazza Roma e la salita di Via Pretoriana , fino ad arrivare alla chiesa di Sant’Angelo ed al Colle dell’Annunziata. A seguire il tour ha fatto tappa anche al Teatro Romano, a Porta Romana, a piazza San Tommaso ed infine al ponte di Borgo Solestà. Il tutto sotto la guida esperta di Valentina Carradori e Valeria Nicu.

Una manifestazione che ha ricevuto una accoglienza superiore anche alle aspettative, e dimostra come molta gente voglia conoscere meglio il patrimonio architettonico e storico della città, meglio se abbinato ad una piacevole e ben organizzata passeggiata culturale. Un nuovo appuntamento di Salute in Cammino è previsto per lunedi 13 settembre, con i partecipanti che andranno alla scoperta delle chiese scomparse della città