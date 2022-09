FOLIGNANO – Gli studenti del comune piceno di Folignano diventano detective della scientifica per un giorno. I ragazzi si sono messi alla prova effettuando rilievi come aspiranti agenti di polizia: le stanze della ludoteca di Villa Pigna sono state il teatro della riproduzione di una scena del crimine. L’iniziativa è stata realizzata dalla polizia, la questura di Ascoli e il gabinetto interregionale di polizia scientifica per le Marche e l’Abruzzo. Gli alunni dell’Isc Folignano Maltignano hanno appreso le nuove tecnologie a disposizione per le indagini nei casi di omicidio. Entusiasmo alle stelle per i giovani alle prese con metodi scientifici per rilevare impronte, luminol, provette e identikit.

Il progetto

Presenti con i ragazzi sulla scena del crimine il sindaco Matteo Terrani, il questore di Ascoli, Massimo Modeo e la consigliera comunale Raffaella Vagnoni. L’appuntamento fa parte del festival letterario ‘Polline di Carta’, in svolgimento in questi giorni. E proprio il questore sarà anche protagonista, sabato prossimo all’hotel Villa Pigna, di un crime talk in cui sarà ricostruita l’architettura dei romanzi gialli. «E’ un’iniziativa nata in collaborazione proprio con il questore, che ringraziamo per la disponibilità – spiega la consigliera Vagnoni -. Siamo felici che ci sia stata la presenza delle scuole. I ragazzi hanno apprezzato molto, abbiamo riscontrato grande entusiasmo. Non capita tutti i giorni, infatti, di vivere un’esperienza del genere. Per quanto riguarda il festival, abbiamo diversi eventi in programma fino a sabato, dedicati a tutti. L’obiettivo è quello di diffondere la passione per la lettura, sia ai grandi che ai più piccoli».