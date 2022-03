Stroncato da un malore mentre passeggia in centro a Offida: addio al professore ed enologo Roberto D’Angelo

OFFIDA – Il Piceno è sconvolto dall’improvvisa morte di un insegnante di 40 anni. Si tratta di Roberto D’Angelo, professore all’istituto agrario, deceduto ieri sera a causa di un malore che lo ha stroncato mentre passeggiava nel centro storico di Offida, il suo paese, a poche decine di metri di distanza da piazza del Popolo.

Professore ed enologo

Una vera e propria tragedia, che ha lasciato senza parole tutti gli offidani, ma non solo. Roberto, infatti, era molto conosciuto ovunque: ad Ascoli, dove insegnava, ma in tutte le Marche, visto che era un affermato e apprezzato enologo. Ad Offida, negli anni scorsi, era stato anche assessore comunale, durante la giunta guidata dall’ex sindaco Valerio Lucciarini.

I soccorsi

Il 40enne, appena accusato il malore, era in compagnia di alcuni amici che hanno subito chiamato il 118. L’intervento del personale sanitario è stato tempestivo, a bordo di un’ambulanza, ma non è servito a evitare il peggio. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia per stabilire le cause del decesso.

Il ricordo

A Offida in pochi hanno le parole per descrivere il proprio stato d’animo, in questo momento. «Dove sei, anima grande», scrive ad esempio su Facebook l’ex sindaco Lucciarini, che negli anni scorsi aveva appunto Roberto nella sua giunta. L’attuale primo cittadino Luigi Massa, invece, parla di «gelo nel cuore». Insomma, un lutto improvviso che ha lasciato tutti esterrefatti. Un dolore atroce, per chi conosceva Roberto D’Angelo. Un dolore che non passerà mai.