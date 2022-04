Strade, parcheggi, marciapiedi, servizi: il Comune di Ascoli investe oltre un milione per 5 quartieri e 15 frazioni

ASCOLI – Oltre un milione di euro. È questo l’investimento previsto dall’amministrazione comunale di Ascoli per effettuare numerosi interventi in varie parti della città. Ben 29 le zone che saranno interessate dai prossimi lavori: riqualificazione e rifacimento delle strade, dei marciapiedi e della segnaletica, oltre alla sistemazione di parcheggi e spazi extra urbani. Ad annunciarlo è il sindaco Marco Fioravanti. «Proseguono le nostre attività – spiega il primo cittadino -, ma stiamo progettando anche nuovi interventi che riguarderanno altre zone del capoluogo e perfino le nostre frazioni».

I quartieri

Nella fattispecie, tra gli interventi più importanti spicca, ad esempio, la volontà da parte del Comune di riqualificare le strade, i parcheggi, le aree urbane e i marciapiedi di cinque quartieri: Porta Maggiore, Campo Parignano, Monterocco, San Filippo e Monticelli. Si tratta, appunto, di zone molto popolose, abitate da tante giovani coppie, che necessitano appunto di servizi migliori rispetto a quelli già erogati. A proposito delle strade, saranno complessivamente 22 i tratti sui quali l’amministrazione comunale picena metterà mano già nel corso delle prossime settimane per renderli più sicuri e adeguati. Ci saranno anche interventi di miglioramento per quanto concerne la segnaletica stradale.

Le frazioni

Un altro capitolo, poi, riguarda le frazioni. Saranno addirittura quindici quelle a cui si dedicherà l’attenzione del sindaco Fioravanti e del suo staff: Lisciano, Polesio, Venapiccola, Colonnata alta, Poggio di Bretta, Mozzano, Cervara, Vallevenere, Piagge, San Savino, Palombare, Case da Sole, Castel Trosino, Rosara e Marino del Tronto. In particolare, anche in queste zone, ci sarà la sistemazione delle strade, dei parcheggi e degli spazi extraurbani. Insomma, un grande investimento quello promesso dal Comune, con diversi cantieri che verranno allestiti già nel corso dei prossimi giorni in tutta la città.