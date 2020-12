Incentivare lo sport per prevenire gli incidenti stradali. Progetto del Comune di Ascoli

ASCOLI PICENO – «Vicini allo sport e lontani dai rischi». E’ il claim del progetto presentato dal Comune di Ascoli che ha come obiettivo quello di prevenire gli incidenti stradali correlati all’uso di alcool e droghe. A finanziare il programma con 200 mila euro, nel caso di approvazione sarebbe il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del consiglio dei ministri, che ha lanciato un bando per il settore. L’attività coordinata dall’Amministrazione comunale e predisposta dalla Polizia municipale del capoluogo piceno, in coordinamento con Prefettura e Area Vasta 5 dell’Asur, sarà quella di promozione e monitoraggio di iniziative di educazione sportiva, come strumento per contenere i rischi di incidenti sulle strade.

«Lo sport può essere un fondamentale punto di partenza per le attività di prevenzione contro le dipendenze» spiega il sindaco di Ascoli , Marco Fioravanti. Ed è questo l’aspetto innovativo del progetto in questione , perché vogliamo creare nei giovani una maggior consapevolezza sui sani stili di vita da adottare e sui problemi seri conseguenti alla guida non in condizioni ottimali, che invece devono essere evitati.»

Insomma, stimolare la pratica sportiva che da un lato richiede impegno, fatica e dedizione e comporta la conduzione di uno stile di vita regolare ed equilibrato. E dall’altro può scongiurare l’uso eccessivo di alcool o peggio di droghe di qualsiasi genere, che una volta alla guida possono mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri.

«Certamente a causa del lockdown – spiegano dalla Prefettura di Ascoli – il fenomeno degli incidenti stradali nell’ultimo anno è stato limitato. Ma ciò non significa che non debba essere monitorato e controllato, una volta superata la fase critica. »

Al momento non si dispongono di dati aggiornati sui casi più gravi accaduti sulle strade dell’Ascolano nel corso del 2020, ma di certo già dall’estate si è notato presto un forte incremento di incidenti in tutto il territorio, anche mortali.

Sempre più sono poi i giovani che in moto o in auto, a causa dell’abuso di alcune sostanze – soprattutto nelle ore serali e notturne – finiscono per non essere più sicuri alla guida e per provocare danni irreparabili alla propria salute.

Da qui l’idea del progetto «Sicuramente Su Strada – Vicini allo sport lontani dai rischi » che attraverso l’incentivo della pratica sportiva vuole contrastare alla radice il problema, essendo un mezzo efficace per fare da deterrente a comportamenti pericolosi o scorretti.

«In caso di approvazione – sottolinea il sindaco Fioravanti – i fondi verrebbero utilizzati non solo per aumentare i controlli stradali e installare segnaletica luminosa per il controllo della velocità, ma anche per attività di educazione e formazione nelle scuole e in altri luoghi di socialità. Tutto quanto sarà molto utile per scongiurare rischi troppo elevati per i ragazzi e i cittadini in generale, oltre che la salute e l’ambiente pubblico.»