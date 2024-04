Dal Piceno agli Europei di bowling: la storia di David Giantomassi

ASCOLI – Dal Piceno alla nazionale di bowling, che proprio in questi giorni sta partecipando al Campionato Europeo ad Helsinki, in Finlandia. A vivere questa straordinaria esperienza è il giovane ascolano David Giantomassi che, accompagnato dal suo tecnico Sergio Cicconi, è stato selezionato dalla nazionale italiana per la rassegna dedicata alla categoria Juniores, ovvero Under 18. Giantomassi ha appena 16 anni ma è considerato, a livello italiano, un’autentica ‘promessa’ per quanto riguarda il bowling.

Il palmares

Militante nel club ‘I Diavoli’, ovvero la scuola del ‘Città delle Stelle’, il ragazzo si sta mettendo in mostra anche agli Europei e rientrerà in Italia nei prossimi giorni. Nel settembre scorso, Giantomassi si era imposto nel campionato italiano ‘Silver Cup’ che era andato in scena a Campodarsego, in provincia di Padova. In questa sua esperienza agli Europei, il talento ascolano è appunto accompagnato dal tecnico Sergio Cicconi, il quale sul territorio è un punto di riferimento per il bowling. «A settembre, per il progetto ‘Scuola’, tramite la piattaforma ‘Sofia’, anche gli insegnanti ascolani potranno iscriversi a un corso ad hoc, promosso dal Ministero, per insegnare questo sport ai propri ragazzi – anticipa Cicconi -. Si tratta di un progetto molto interessante». Il Piceno, comunque, si prepara a riaccogliere a braccia aperte David Giantomassi, sempre più eccellenza di tale disciplina nonostante la giovane età.