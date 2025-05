Pallavolo, la Yuasa cambierà per rimanere in Superlega

Dopo la salvezza in rimonta, la squadra di Ortenzi nella prossima Superlega presenterà tante novità nel roster. Si riparte da Marchiani, Cubito, Marchisio e capitan Vecchi in attesa dei nomi che sostituiranno i tanti partenti

GROTTAZZOLINA – La Yuasa Battery continua l’operazione restyling per la stagione 25/26 ed avrà tanti volti nuovi. L’obiettivo della società è migliorare il roster e mantenere anche l’anno prossimo la categoria magari con un approccio migliore di quello della passata stagione. Dopo l’addio di Antonov, Mattei,Zhukouski e Cvanciger, addio anche per Demyanenko e Comparoni. Il gigante canadese ha mercato internazionale e in tanti si sono messi in fila per assicurarsi il centrale che ha dato alla Yuasa fisicità.

Già annunciata la conferma di Andrea Marchisio che sarà dunque il libero della Yuasa Battery Grottazzolina anche nella stagione 2025-2026 ma anche altri tre elementi che rappresentano altrettante colonne portanti per lo spogliatoio, Riccardo Vecchi, Manuele Marchiani e Marco Cubito resteranno in gialloblù. Messi insieme hanno oltre trenta stagioni nel mondo M&G.

Per il vicepresidente Claudio Laconi: «Il mercato di Superlega è diverso da quello di A2, anticipa molto i tempi e dunque abbiamo dovuto metterci ben presto alla ricerca di elementi giusti per completare il roster che già poggia su un’ossatura di livello. E proprio questi tre elementi rappresentano molto per la nostra squadra perché lo spogliatoio a Grottazzolina conta e ha una valenza importante: i risultati sono il frutto del lavoro dello staff tecnico e di questi ragazzi che ci danno qualcosa in più. Dalla prossima settimana inizieremo a svelare anche i nuovi tasselli in vista della prossima stagione, e siamo molto curiosi di vedere come questi volti nuovi si uniranno al gruppo storico. La vittoria a Monza ci ha sbloccati ed abbiamo inanellato anche diversi risultati e di questo vanno ringraziati tutti questi ragazzi che hanno fatto qualcosa di straordinario».

Per Riccardo Vecchi: «Aver raggiunto una salvezza così importante per una società come la nostra è importantissimo e ho accettato subito il secondo anno in Superlega con la Yuasa. L’obiettivo non cambia, vogliamo mantenere la categoria. Nonostante siamo una società così piccola possiamo giocarcela con tutti e lo abbiamo dimostrato. Dopo il girone di andata, tutti ci hanno rispettato e tutti venivano a dare il loro meglio da noi per strappare qualche punto. Nella stagione ventura vorremmo confermarci come mina vagante, ma ora già conosciuta dai nostri avversari. Il nostro dovere è continuare sulla stessa falsariga, magari con un pizzico di fortuna in più con gli infortuni».

Alla settima stagione in maglia Yuasa è il centrale Marco Cubito, unico “superstite” nel suo ruolo rispetto al roster dello scorso anno e quindi pronto ad inserirsi in un reparto completamente rinnovato. «E’ stato un mercato velocissimo per molte squadre. Personalmente sono felice di essere qui, Grottazzolina è un ambiente nel quale mi trovo a meraviglia e ormai sono di casa. Per quello che riguarda i centrali tutti nuovi posso dire, senza spoilerare nulla, che mi troverò a dividere il campo con un giocatore che in vita mia ho visto sempre come un idolo e un riferimento nel ruolo. Sarà assolutamente emozionante ma anche molto stimolante per me».

Chi sarà invece all’ottava stagione in maglia Yuasa è Manuele Marchiani. Alla prima di campionato del prossimo anno toccherà dunque quota 200, traguardo importante per il regista loretano: «Sono onorato di far parte di questa famiglia da un sacco di anni, contribuendo al suo arrivo nell’olimpo della pallavolo. Ogni anno che inizia porta con sé qualcosa di nuovo e già dalle prime partite vedremo il livello della squadra che cambierà molto rispetto allo scorso anno, senza dimenticarci mai che l’obiettivo primario resta la salvezza».