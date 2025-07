Pallavolo, la Yuasa Grottazzolina ha scelto i numeri di maglia

In attesa dell’esordio nel derby all’Eurosuole Forum in Superlega della prima giornata, i ragazzi di Ortenzi hanno definito il numero da portare sulla schiena. Si parte il 19 ottobre per un calendario non agevole

GROTTAZZOLINA – Gli atleti della Yuasa Battery hanno scelto i loro numeri di maglia da indossare nella stagione 2025-2026 di Superlega. Nel volley ma ormai in tutti gli sport la personalizzazione del numero di maglia e la sua scelta diventano fattore importante per ogni atleta e dietro ad ogni scelta c’è una motivazione ben precisa legata magari ad un evento speciale oppure ad una semplice scaramanzia, elemento che nello sport trova ancora grandissima diffusione.



Ai vari Cubito (3), Vecchi (4), Fedrizzi (13) e Marchiani (15), ormai veterani a Grottazzolina e per i quali il numero di maglia è ormai diventato quasi un tatuaggio sulla pelle, si è aggiunto lo scorso anno Petkovic, per cui il n. 12 è ormai compagno fisso sin dalla prima stagione giocata da professionista, quando aveva appena 14 anni e dunque assolutamente imprescindibile. Da quest’anno, inoltre, ecco gli arrivi di Falaschi e Stankovic, per i quali rispettivamente il 5 e il 7 rappresentano ormai dei compagni di vita inseparabili. «E’ una tradizione nata quasi per caso ormai tantissimi anni fa – rivela Stankovic – confermata poi anche in Nazionale e nella mia lunga trafila in Italia. Ultimamente però sto notando che questo numero 7 mi appare spesso anche nella vita quotidiana, è diventato così il mio numero preferito e anche un pò fortunato». Bellissimo l’aneddoto familiare di Falaschi: «Il 5 era il numero di maglia di mio padre, anche lui palleggiatore, così ogni volta che posso cerco sempre di prenderlo anche io».

Occhio anche a Petkov e Petkovic che non hanno solo il cognome molto simile. Anche per il centrale bulgaro, infatti, il 9 è il numero delle prime stagioni da pallavolista e quindi la scelta di confermarlo anche nella sua prima importante esperienza in Italia.



Molto simili anche le motivazioni che hanno portato alle rispettive scelte Marchisio e Koprivica. Per il libero, alla sua terza stagione a Grottazzolina, il numero 44 rappresenta un raddoppio del numero preferito, ovvero il 4 che però era già occupato. Così come per Koprivica che vestirà il 18: il suo numero preferito, ovvero l’8 era occupato in quanto assicurato una manciata di settimane prima, dal giovane Pellacani. Per lui la scelta però è di tipo puramente estetico: «Quando l’ho scelto per la prima volta era un numero che mi piaceva molto esteticamente perché è continuo e simbolo dell’infinito» – dice.



Conferma assolutamente il suo 21 il giovane nazionale bulgaro Tatarov dopo la grande stagione passata. Una scelta di cuore, invece, quella di Magalini, che opta per il 2 che è il numero fortunato della sua ragazza. Filosofica e molto profonda, infine, la riflessione del giovane opposto iraniano Golzadeh sul suo numero 1: «L’ho scelto perché abbiamo una sola vita e voglio viverla preziosamente, senza rimpianti». A ciascuno il suo, dunque, per un roster che fra qualche settimana sarà chiamato ad iniziare un cammino condiviso.

Curiosità per la novità del calendario asimmetrico ma per la Yuasa balzano all’occhio alcuni punti cardine. I cinque turni infrasettimanali, due dei quali da giocare contro Perugia e Lube, confermano anche la brevità di un torneo che si giocherà nell’arco ristretto di cinque mesi con l’inizio fissato al 19 ottobre (chiusura il 25 febbraio) per far spazio a settembre al Mondiale. Prima al PalaSavelli il 26 ottobre, contro una Verona che punta ad arrivare in fondo alla stagione e un boxing day del 26 dicembre, proprio a Verona, chiudendo le ultime tre giornate con le big Trento, Modena e Perugia.