Sport gratis per le famiglie in difficoltà: ad Ascoli la bella iniziativa della Libero Volley

ASCOLI – Sport per tutti. È questa la parola d’ordine che caratterizza, ormai da diversi anni, l’attività della Libero Volley, tra le principali società di pallavolo che operano nel Piceno. Anche quest’anno, infatti, il sodalizio ascolano ha deciso di dare una mano a tutte le famiglie del territorio che stanno vivendo un periodo di difficoltà, consentendo alle bambine e alle ragazze di questi nuclei familiari di poter praticare gratuitamente la propria disciplina sportiva preferita, ovvero il volley.

Il progetto

Verrà riproposto anche in questa stagione, dunque, dopo il successo delle precedenti edizioni, il progetto intitolato ‘Schiacciamo la difficoltà’. L’idea è stata presentata nei giorni scorsi al Palavolley, in presenza degli assessori comunali Nico Stallone e Massimiliano Brugni i quali, nei loro interventi, hanno evidenziato l’importanza che la società Libero Volley riveste nel panorama cittadino e come ogni anno, la stessa, si impegna nel sociale. L’impegno e l’aiuto della società picena, in particolare, nel massimo rispetto della privacy, sono rivolti a tutte quelle famiglie meno abbienti che hanno difficoltà a sostenere economicamente un impegno sportivo annuale.

Così, la Libero Volley consente anche alle ragazze e ai ragazzi che arrivano da famiglie in difficoltà di poter praticare la pallavolo, grazie al sostegno offerto dalla famiglia Faraotti e dalla Fainplast. Quest’anno, in realtà, l’impegno nel sociale della Libero si è allargato con la collaborazione dell’Avis comunale che, con in testa la presidente Mancini, ha risposto con entusiasmo ad un nuovo progetto scolastico che la stessa società svilupperà dal mese di gennaio in poi.

Il riconoscimento

Un momento toccante, poi, è stato rappresentato dal ringraziamento che la Libero Volley ha voluto tributare a Graziano Vanni. Quest’ultimo, dopo 40 anni di gloriosa carriera da allenatore, ha deciso di prendersi il meritato riposo. Icona della pallavolo ascolana, Graziano Vanni ha ricevuto una targa dalle mani del presidente Umberto Pignoloni e di tutto lo staff.