Ascoli Calcio, il ds Patti e il mercato: «Centrati tutti gli obiettivi»

ASCOLI – Si è tenuta questa mattina (mercoledì 3 settembre) allo stadio Del Duca la conferenza stampa del direttore sportivo dell’Ascoli Matteo Patti. A due giorni dalla chiusura del mercato estivo, il ds ha fatto un bilancio sulle operazioni. Ha parlato sia di quelle in entrata che di quelle in uscita concluse dal Club.

La situazione

«Abbiamo acquistato giocatori funzionali e importanti – ha spiegato Patti -. Questo è stato possibile grazie alla proprietà, che ha fatto grandi sforzi. C’è una bella sinergia fra proprietà e mister, quest’ultimo è stato fondamentale in alcuni passaggi. Abbiamo creato una famiglia importante, dalla proprietà ai magazzinieri. Qui tutti i giocatori sono importanti, ma nessuno è indispensabile. Infatti, mettiamo sempre l’Ascoli davanti a tutto. La trattativa più complicata? Quasi tutte. Da Rizzo Pinna a Gori, da Pagliai a Milanese. Peraltro quest’ultimo non ha mai giocato in C. Alcuni calciatori erano attenzionati da squadre di categoria superiore».

Il doppio caso

L’attenzione, poi, si è spostata su chi doveva andarsene ma è rimasto. «Carpani e Gagliardi? – ha proseguito Patti -. Due situazioni completamente diverse. Quando siamo arrivati siamo stati chiari: azzerare tutto. Ciò non significa mandare via tutti, ma valutare coloro che erano qui, giocatori compresi. A Gagliardi è stato chiesto di trovare una sistemazione e lui ha accettato, ma non si è riusciti ed è rimasto. Carpani ha rifiutato tante squadre per motivi familiari. C’era una squadra che lo avrebbe pagato molto di più, ma lui ha rifiutato. Se sento responsabilità verso la piazza? Non sento pressione, è bellissimo avere responsabilità».