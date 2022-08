Spettacoli circensi, musica, gastronomia e divertimento: ad Ascoli torna la “Notte Bianca”

ASCOLI – Rispetto agli anni passati non sarà presente nessun big della musica, ma non mancheranno gli appuntamenti di grande interesse in occasione della “Notte Bianca”, che tornerà domani ad Ascoli. Come tradizione, infatti, l’evento organizzato dall’amministrazione comunale per offrire una serata di svago agli ascolani e per concedere ai commercianti un’occasione in più per lavorare in questo periodo estivo, praticando sconti ad hoc, si svolge il 10 agosto, in concomitanza con la notte di San Lorenzo.

La presentazione

La manifestazione è stata presentata questa mattina, 9 agosto, in Comune e avrà come tema “La notte, il circo e la luna”. Presenti il sindaco Marco Fioravanti, l’assessora comunale agli eventi Monia Vallesi e l’assessore al commercio Nico Stallone. «Ci apprestiamo a vivere una lunga notte all’insegna del divertimento, dello stare insieme ma anche della cultura – ha spiegato Fioravanti -. Abbiamo predisposto un cartellone ricco di iniziative, dedicate a tutta la famiglia, e siamo sicuri che sarà una bella edizione». «Abbiamo voluto diversificare i vari appuntamenti – ha proseguito l’assessore Vallesi -, per andare incontro alle esigenze di tutti. Sarà una “Notte Bianca” spettacolare, con show di grande qualità».

Il programma della Notte Bianca di Ascoli

La “Notte Bianca” prenderà il via alle 19 con il dj set a cura di Ermanno Carucci in piazza Arringo, mentre alle 19.45 in Largo Crivelli sarà protagonista la musica rock e pop dei ‘Distretto 13’. Alle 20.30, a piazza Roma, cartoon cover con i ‘The Misfits’, mentre sotto la Loggia dei Mercanti si esibirà la ‘One Band’. Alle 22 tributo a Lucio Battisti di ‘Zenigata Band’ in piazza Viola e dalla mezzanotte ecco il dj set di Domenico Sacripanti. Per quanto riguarda, invece, le esibizioni degli artisti di teatro di strada e circo contemporaneo: la ‘Baracca dei buffoni’ porterà le clownerie in giro per il centro dalle 21.15, all’angolo tra via Ceci e via D’Ancaria spazio al teatro comico dei ‘The Squasciò’, alle 21, 22.15 e 23.30, marching band ‘Mistrafunky’, alle 21.30, 22.30 e 23.30, in Largo Crivelli sarà di scena la magia di Mr. Dario, alle 22.15 e 23.45, equilibrismo e acrobazie in piazza Roma con i ‘Los Filonautas’, alle 21.15 e 23, il chiostro di San Francesco ospiterà la giocoleria di ‘Jorik C’è’. Alle 22.30, in piazza del Popolo, circo musicale con la compagnia Nando e Maila e, alla mezzanotte, sempre nel salotto cittadino, si chiuderà con lo spettacolo della Compagnia dei Folli. Insomma, tantissime iniziative per una notte assolutamente coinvolgente e da non perdere.