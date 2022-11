Spesa a domicilio, accompagnamento e visite mediche: il Comune di Ascoli aiuta gli anziani soli

ASCOLI – Un pacchetto di aiuti a favore degli anziani e dei soggetti più fragili che risiedono sul territorio. E’ il nuovo progetto ideato dal Comune di Ascoli, attraverso l’assessorato alle politiche sociali guidato con grande impegno e passione dall’assessore Massimiliano Brugni. L’iniziativa, intitolata ‘Antenne per un sorriso’, è stato promosso in sinergia con l’ambito sociale XXII.

I servizi

In poche parole, attraverso un avviso pubblico, il Comune andrà a individuare un’associazione del terzo settore che possa essere capace di garantire assistenza e servizi quotidiani alle persone sole che abbiano più di 65 anni. Tra i vari servizi che verranno offerti nell’ambito del progetto ci sono monitoraggi telefonici, visite a domicilio, accompagnamento e trasporto per le stesse visite mediche, il disbrigo di alcune pratiche, le commissioni, il servizio relativo alla spesa e la consegna dei farmaci a domicilio e tanto altro. L’iniziativa garantirà tali attività tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 12. «E’ un nuovo progetto a supporto degli anziani e delle persone sole – conferma l’assessore Brugni -. Un’idea sperimentale, una delle prime a livello regionale che tra breve partirà nella nostra città».

L’obiettivo

Tra gli obiettivi di tale iniziativa, dunque, c’è quello di evitare che tanti anziani ascolani restino in una condizione di solitudine e di emarginazione sociale. Sono molte, infatti, le persone di una certa età che, in città, non hanno più nessuno al proprio fianco. Per questo motivo, dunque, il Comune di Ascoli, e in particolar modo l’assessorato ai servizi sociali, si è rimboccato le maniche per dare una mano concreta proprio a queste persone in difficoltà.