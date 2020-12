Sparavano ai piccioni in pieno centro cittadino. Due residenti indagati

ASCOLI- Sparavano ai piccioni in pieno centro cittadino. Ma sono stati identificati e segnalati alle autorità. L’incredibile vicenda è accaduta in un paese dell’Ascolano, vicino però alla costa adriatica. I fatti si sono verificati alla fine del mese di novembre, durante il periodo di maggiori restrizioni per il covid.

A segnalare il caso ai carabinieri sono stati alcuni residenti del borgo, che hanno sentito numerosi colpi d’arma da fuoco provenire da un’abitazione privata. Spaventati per quanto stava accadendo, hanno avvertito le forze dell’ordine che poi hanno avviato le indagini. A quanto si apprende, a sparare i volatili per allontanarli dalla loro zona, sarebbero state due persone.

Uno sarebbe un dipendente pubblico, l’altro un amministratore comunale del paese. Quest’ultimo avrebbe già negato qualsiasi responsabilità nella vicenda, ma i carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze sul caso e svolgendo ulteriori accertamenti. Al momento non tuttavia non ci sono ancora conferme ufficiali sull’identità dei due presunti sparatori. E molti aspetti dell’episodio devono essere chiariti.

Comunque sia l’ipotesi di reato sulla quale stanno lavorando gli inquirenti, è quella di porto abusivo d’armi e spari pericolosi. Per fortuna il gesto non ha portato a conseguenze più gravi per i residenti del paese interessato.

È possibile che per scacciare i colombi che si assembrano e fanno baccano in misura certamente maggiore in piazze e vie cittadine, durante le fasi di lockdown si arrivi a compiere azioni così pericolose ? Ovviamente la vicenda è finita in Procura e i magistrati stanno vagliando le risultanze di quanto scoperto dai militari dell’Arma.