Sparatoria a Porto D’Ascoli: commerciante d’auto ferito con un colpo di pistola a pallini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mattinata di paura, oggi, a Porto D’Ascoli. Il titolare di una concessionaria d’auto, infatti, è stato ferito dal colpo di una pistola a pallini. L’agguato è avvenuto intorno alle undici, quando un uomo di circa cinquant’anni è entrato all’interno dell’attività, nei pressi di via Pasubio, lungo la Statale, e ha esploso un colpo verso il pavimento, colpendo il commerciante a un piede. L’aggressore, poi, si sarebbe dato alla fuga. Sul posto è arrivata l’ambulanza, che ha trasportato il ferito in ospedale. Il titolare della concessionaria, comunque, è già stato dimesso e, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze, ma solo una piccola ferita e tanto spavento. Ovviamente, all’interno del negozio c’erano alcuni clienti, che hanno raccontato l’accaduto alle forze dell’ordine. L’aggressore sarebbe stato già identificato. Sui motivi che hanno provocato la ‘sparatoria’ stanno indagando la polizia e i carabinieri di San Benedetto del Tronto.