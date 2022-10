Spaccio di droga: arrestato a San Benedetto un pluripregiudicato marocchino

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un altro colpo contro lo spaccio di droga, in queste ore, è stato messo a segno dalla polizia di San Benedetto del Tronto. E’ stato infatti arrestato un pluripregiudicato, di nazionalità marocchina, a seguito della perquisizione della sua abitazione a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. In casa, infatti, l’uomo aveva oltre 100 grammi di eroina ed è stato poi rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto, ad Ascoli.

L’operazione

L’indagine nasce da una articolata attività investigativa partita nei mesi precedenti. Il cittadino marocchino era infatti stato in precedenza attenzionato dal personale del commissariato di San Benedetto del Tronto, in quanto più volte fermato per episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, lo scorso 21 settembre, l’uomo si era sottratto ai controlli della polizia, imboccando la strada per la contrada Monte Aquilino, sempre a San Benedetto, occultando vicino ad un albero, in una zona impervia e isolata dal centro abitato, una bustina di plastica. Questa, successivamente, è stata ritrovata proprio dai poliziotti e al suo interno conteneva 52,33 grammi di eroina. Il marocchino, però, è stato raggiunto a distanza di qualche giorno ed è stato arrestato, anche in virtù del ritrovamento di 100 grammi di droga nella sua abitazione.