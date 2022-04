Che sorpresa ad Appignano: tra gli ospiti del Gigante c’è Pupo. Giornata di festa tra musica, selfie e autografi

APPIGNANO DEL TRONTO – Tappa ascolana, a sorpresa, per Enzo Ghinazzi, conosciuto da tutti come Pupo. Il noto cantante italiano, che ha vissuto l’apice della sua carriera soprattutto a cavallo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, grazie a tormentoni come Gelato al cioccolato o Su di noi, giusto per citarne alcuni, nei giorni scorsi ha soggiornato all’agriturismo ‘Il gigante’, che si trova ad Appignano, a pochi chilometri da Ascoli. Ad accogliere l’artista è stata la titolare Liliana, che gestisce la struttura insieme ai suoi tre figli Vito, Eleonora e Giovanna.

Tanti fan

Pupo con la titolare del “Gigante” Liliana

Per l’agriturismo è stata una vera e propria sorpresa aver ospitato Pupo, che si è dimostrato molto gentile e disponibile. Appena si è sparsa la voce, ovviamente, tanti residenti del paese, ma anche curiosi provenienti da ogni parte del territorio, si sono radunati nei pressi del ‘Gigante’ per scattare un selfie con Pupo o semplicemente per conoscerlo di persona. E l’artista non si è sottratto all’abbraccio dei suoi fan, firmando autografi, scattando foto e chiacchierando con la gente con immensa semplicità. Poi, a sorpresa, Pupo ha improvvisato anche un mini concerto, che ha esaltato tutti i presenti.

Lo show

L’artista si è messo alla tastiera, riproponendo alcuni tra i pezzi più celebri della sua lunga carriera. Oltre ai due tormentoni già citati, il cantante ha riproposto anche brani cult come Firenze Santa Maria Novella, Ciao e Un amore grande. Ad accompagnarlo, nel breve concerto improvvisato, anche il duo ‘Opera Acustica’, formato dal chitarrista Maurizio Travaglini, che ad Ascoli rappresenta un’istituzione dal punto di vista musicale, e dalla cantante Barbara De Angelis, che è anche insegnante e che sicuramente è tra le voci più belle che il territorio può vantare.

Pupo, fra l’altro, era accompagnato anche da due amici, il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani de ‘La Zanzara’ e lo stilista Massimo Vello. «Per la nostra famiglia – spiegano i gestori dell’agriturismo -, è stato un onore e una soddisfazione enorme sentirsi dire da Pupo ‘grazie di tutto’. L’artista ci ha rivelato di essersi sentito a suo agio e ci ha promesso che tornerà presto».

L’altra incursione

Pupo, poi, ha colto l’occasione rappresentata dalla sua tappa ascolana anche per un’incursione a Porto Recanati, per l’inaugurazione dell’atelier di alta moda che è stato aperto nei locali di palazzo Lucangeli, dove ora sono esposti proprio gli abiti di Massimo Vello. Pupo è socio di quest’ultimo e ha partecipato dunque anche alla festa relativa al taglio del nastro. Neanche in questo caso, poi, il cantante ha potuto tirarsi indietro, intonando pure a Porto Recanati alcune strofe di Su di noi, per la gioia di tutti i presenti.