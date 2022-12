Soprintendenza Marche Sud: nuova sede a Palazzo Colucci

ASCOLI PICENO – Una nuova sede per la Soprintendenza Marche Sud. Provvisoriamente gli uffici troveranno spazio nel palazzo delle poste centrali di via Crispi, in pieno centro storico. Fino ad ora la struttura ha avuto ospitalità nei locali di Palazzo Panichi, in Piazza Arringo, sede del Museo archeologico.

Palazzo Panichi in Piazza Arringo.

Si prospetta quindi una nuova vita per il museo ascolano di così grande prestigio. E proprio nell’ottica del piano di recupero dell’intera struttura del palazzo, a breve ci sarà il trasferimento a poca distanza degli uffici della Soprintendenza, recentemente istituita dal Ministero dei Beni Culturali.

La sede

Nel 2020 infatti l’allora ministro Franceschini aveva optato per il capoluogo piceno quale base della nuova struttura di Marche Sud per le province di Ascoli, Fermo e Macerata. tenendo conto di alcuni parametri come «il numero dei vincoli diretti, la consistenza di patrimonio, anche archeologico, il numero di abitanti e altre questioni logistiche e geografiche che fanno di Ascoli Piceno la sede più appropriata per potenziare le funzioni di tutela e garantire servizi efficaci ed efficienti ai cittadini nel territorio delle Marche meridionali». Alla guida della Soprintendenza c’è stato prima Pierluigi Moriconi,dallo scorso aprile c’è Giovanni Issini.

Nel frattempo non è stato purtroppo possibile individuare una sede definitiva: all’inizio la Soprintendenza fu ospitata a Palazzo Bazzani, di proprietà della Fondazione Carisap e sede regionale del Fai Marche, guidata dalla Presidente, Alessandra Stipa. La volontà è però quella di trasferire gli uffici in pianta stabile, nel prossimo futuro, a palazzo Colucci, in corso Mazzini, al termine dei lavori di rifacimento.