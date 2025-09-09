Soldati israeliani in vacanza nel Piceno, la condanna dell’Anpi

ASCOLI – Si allarga il caso relativo alla presenza di soldati israeliani ‘in vacanza’ nelle Marche. Dopo le segnalazioni avvenute nel fermano, sembra siano stati avvistati anche nel Piceno. Precisamente a Castignano. L’Anpi provinciale ascolana, dunque, ha espresso la propria ferma contrarietà all’accoglienza, sul territorio, di tali militari israeliani in licenza.

La denuncia

«La nostra provincia è segnata dalla memoria della Resistenza e dalla lotta contro l’occupazione e l’oppressione – scrive l’Anpi -. Pertanto, non può rimanere indifferente di fronte a questo fatto. Ovvero che soldati impegnati oggi in crimini di guerra, trovino ospitalità per le proprie vacanze nelle nostre comunità. Accogliere questi militari significa voltare lo sguardo davanti alle sofferenze inflitte alla popolazione civile palestinese. E in particolare a Gaza. Si rischia di tradire i valori fondanti della nostra Costituzione. Tra questi, la condanna della guerra, il rispetto dei diritti umani, la solidarietà con i popoli oppressi. Invitiamo le istituzioni locali, le associazioni e la cittadinanza a riflettere sul significato politico e morale di questa accoglienza – conclude l’Anpi -. Nonché a unirsi a un appello di condanna contro il genocidio, l’occupazione e la violenza. La memoria della Resistenza non può essere compatibile con la tolleranza verso chi oggi è al servizio di un governo che si è macchiato di gravi violazioni dei diritti umani».