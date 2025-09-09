Soldati israeliani in vacanza nel Fermano, è polemica

FERMO – Soldati israeliani in vacanza nelle Marche. E, in particolare, nel Fermano. A rivelarlo è ‘Il Fatto Quotidiano’. Una notizia che, ovviamente, ha suscitato parecchio scalpore. Il territorio, negli ultimi due anni, sarebbe meta di ‘periodi di decompressione’ per i militari dell’Idf. Queste sono le forze armate israeliane. Si tratta di soggiorni lontano dalle zone di guerra. E vengono organizzati per consentire ai soldati di recuperare equilibrio psicologico e smaltire lo stress accumulato dopo mesi di combattimenti.

L’obiettivo

Il quotidiano racconta alcune testimonianze raccolte lungo la costa marchigiana, in particolare a Porto San Giorgio. Qui, dei giovani cittadini hanno incrociato gruppi di militari israeliani. In un passaggio riportato dal quotidiano, una ragazza di 22 anni, Valentina, ricorda l’incontro con uno di loro. Il Fatto sottolinea che nel 2024 e nel 2025 diversi gruppi di soldati dell’Idf sarebbero arrivati nelle Marche. Questi sarebbero stati ospitati a dieci, venti o più unità, all’interno di missioni coordinate attraverso canali diplomatici o organizzazioni di militari.

Tutti i movimenti sarebbero stati sorvegliati dalla Digos, per ragioni di sicurezza. Queste presenze, osserva il quotidiano, non sono un fenomeno isolato ma rientrano in pratiche già sperimentate da altri eserciti. L’obiettivo è scegliere località tranquille e lontane dai fronti di guerra per permettere ai militari di ricaricarsi prima di un nuovo impiego operativo.