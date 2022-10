Sold out (in 14 ore) le scarpe da calcio di “Pantofola d’Oro” per la community “Calciatori Brutti”

Un vero fenomeno da social. Sono le “Rodrigo”, le scarpe da calcio prodotti dal calzaturificio ascolano “Pantofola d’Oro” per “Calciatori brutti”, la community di quasi 5 milioni di follower distribuiti su tutte le piattaforme social e video nata per parlare con ironia del mondo dello sport, principalmente il calcio. Prodotte in edizione limitatissima (100 paia), in morbida pelle di canguro nera, e vendute a 199 euro, sono andate sold out nel giro di appena 14 ore. Dopo pochissimo, sono piovuti sulle pagine della community i commenti degli acquirenti, in una divertente gallery in linea con lo spirito giocoso del sito.

«”Orribili, fuori contesto e tamarre. Ne ordino 3 paia». «Sono ottime scarpe per un bipolare. Fanno schifo, le amo». «Perfette per andare al cocoricò dopo la cresima di tuo cuggino». Ma anche «troppo belle per essere brutte», e altre frasi divertenti hanno accompagnato il successo delle “Rodrigo, divenute vero e proprio oggetto di culto.

«È nato tutto quasi per gioco. La nostra ennesima idea folle, un post sui nostri canali e una mail. Tanto è bastato per concepire il primo vero prodotto di Calciatori Brutti: una scarpa da calcio», si legge nel sito di Calciatori Brutti. «Dopo 10 anni passati a raccontare sul web il bello e il brutto dei campi di provincia italiani, abbiamo deciso di fare qualcosa in più per la nostra community: esserci. Per questo abbiamo cercato qualcuno che potesse aiutarci a realizzare il nostro sogno. E forse è proprio per questo che Pantofola d’Oro non ci ha pensato un minuto di più. Da tutto questo nasce la Rodrigo (non potevamo non chiamarla così), un prodotto totalmente made in Italy, realizzato grazie alla collaborazione con Pantofola d’Oro, brand riconosciuto da tutti come sinonimo di maestria, autenticità e stile inconfondibilmente italiano. Non la solita tamarrata colorata e in plastica, ma una scarpa in pelle, prodotta in Limited Edition in 100 pezzi numerati. Dal design retrò molto elegante, la Rodrigo è stata realizzata con la migliore pelle italiana grazie alla cura che Pantofola D’oro dà alle materie prime in fase di realizzazione e di rifinitura. A prima vista tradizionale e classica, chi l’ha provata l’ha definita “malleabile sia per la sua comodità che per la sua calzata; eccezionale per la sensibilità sul pallone».

L’operazione di marketing ha portato grande visibilità allo storico brand marchigiano “Pantofola d’oro”, sinonimo di lusso e di qualità a livello internazionale. L’azienda deve il suo nome all’esclamazione di un calciatore della Juventus: alla fine degli anni cinquanta il mitico John Charles decise di venire ad Ascoli Piceno per acquistare le sue scarpe da calcio fatte a mano appositamente da Emidio Lazzarini e una volta calzate esclamò «queste non sono scarpe, ma pantofole d’oro». Inconsapevolmente il campionissimo diede il nome all’azienda.