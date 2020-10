Sisma del Centro Italia, il commissario Legnini affida a Ingv gli studi di approfondimento sulle faglie

Sono circa una decina quelle che saranno analizzate. Gli studi serviranno per determinare la loro reale pericolosità e ridefinire l’ampiezza delle aree urbane sicure per la ricostruzione

Sarà l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in tempi brevi, ad effettuare gli studi di approfondimento sulle faglie, una decina, che attraversano i centri abitati di alcuni comuni del cratere colpito dal sisma del 2016.

L’accordo, firmato ieri dal commissario straordinario per la Ricostruzione Giovanni Legnini e il presidente dell’Ingv Carlo Doglioni, prevede che il lavoro sia concluso in tre mesi per la prima fase e in altri tre per la seconda, con una forte accelerazione rispetto ai tempi previsti dalla procedura precedente, che è stata contestualmente revocata.

Gli studi affidati all’Ingv serviranno per determinare la reale pericolosità delle faglie individuate – definite attive e capaci perché si sono attivate almeno una volta negli ultimi 40 mila anni e risultano evidenti sul terreno – e ridefinire dunque l’ampiezza delle aree urbane sicure per la ricostruzione.

«Si tratta dello studio di dieci zone con alcune faglie che sono state segnalate durante i lavori di microzonazione – ha commentato il direttore della sede Ingv di Unicam Emanuela Tondi –. Lo studio permetterà di eliminare alcune faglie attive e capaci che magari non lo sono e permetterà di zonare invece quelle attive e capaci e quindi dare il via alle opere di ricostruzione o, in altri casi, di delocalizzazione. Il nuovo accordo firmato dal commissario Legnini avrà il coordinamento unico di Ingv insieme ad altri. Un progetto importante che dà il suo aiuto alla ricostruzione perché la presenza di queste faglie attive e capaci la bloccano; tutto sarà eseguito il prima possibile».

Le faglie erano state rilevate dagli studi di microzonazione sismica, da tempo effettuati, nei centri abitati di undici comuni del cratere. A Norcia (capoluogo e nella frazione di Campi), Capitignano (capoluogo e nella frazione di Sivigliano), Montereale (frazione di Paganica), Barete, Pizzoli, Ussita (frazione di Frontignano), Leonessa, Rieti, Cantalice (frazione di S. Liberato), Rivodutri (tre frazioni) e Macerata.

Una prima fase del lavoro di analisi e ricerca dell’Ingv, seguendo le Linee Guida predisposte dalla Protezione Civile, punterà a individuare le faglie meritevoli di uno specifico approfondimento, da effettuare nella seconda fase dello studio, e quelle che non impediscono una ricostruzione sicura, che pertanto potrà essere avviata.