Il sindaco di Ascoli è anche scrittore: Fioravanti pubblica il secondo libro

ASCOLI – Oltre che sindaco, anche scrittore. È uscito, infatti, il secondo libro firmato dal primo cittadino ascolano Marco Fioravanti. Lo ha annunciato direttamente l’autore, attraverso un post sui social, anticipando che la presentazione ufficiale, in anteprima nazionale, avverrà il 27 ottobre nella straordinaria cornice rappresentata dal teatro Ventidio Basso. Il libro si intitola Noi siamo l’ambiente.

L’idea

«L’ambiente – spiega il sindaco – è il contesto in cui viviamo, l’insieme delle relazioni e del concatenarsi di causa ed effetto. È un luogo, il territorio che coltiviamo, dove costruiamo le nostre case, dove sviluppiamo le nostre attività economiche, ma è anche l’equilibrio dell’ecosistema che lo governa. Dall’ambiente dipende la nostra sicurezza e salute e dalle nostre azioni dipende l’armonia e la tutela dell’ecosistema ambientale. Nel governo di un territorio, i diversi ruoli, nel costante rapporto che li lega, appare evidente».

Ed è proprio dall’esperienza personale dell’autore, come amministratore, che si parte: non solo per individuare buone pratiche, nuovi obiettivi, confronti fra scelte operate in diversi ambiti locali, ma anche per sensibilizzare alla partecipazione di tutti i cittadini. Istituzioni, comunità ma anche imprese, protagoniste di un rapporto a volte conflittuale con l’ambiente, ma sempre di più sviluppatrici di progetti di sostenibilità ecologica in cui lo sviluppo trova il suo contesto naturale nel rispetto e nella valorizzazione dell’ambiente. Un manifesto politico incentrato su una nuova visione dell’ambiente che propone un cambiamento culturale, in termini di consapevolezza e responsabilizzazione, fondamentale alla piena realizzazione della transizione ecologica in atto.