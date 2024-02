FERMO – Nei giorni scorsi i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Ascoli Piceno, hanno concluso un accesso ispettivo in una ditta calzaturiera con sede a Fermo. Durante tale operazione, si è riscontrata un’omessa conformità delle uscite di sicurezza, con gravi rischi per i dipendenti. Di conseguenza, il titolare dell’impresa è stato deferito in stato di libertà, e sottoposto alle regole previste dalla normativa vigente. Inoltre, è stata elevata un’ammenda pari a 7.000 euro come sanzione per l’omessa conformità.

In un’altra circostanza, sempre a conclusione di un’attività ispettiva, si è riscontrata l’omessa conformità delle uscite di sicurezza presso una ditta di produzione di pasta con sede ad Altidona. Anche in questo caso, il titolare dell’azienda è stato deferito in stato di libertà e sono state elevate ammende per un importo pari a circa 7.000 euro.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo ricordano «l’importanza di rispettare le norme di sicurezza sul luogo di lavoro al fine di garantire la tutela della salute e dell’incolumità di tutti i lavoratori. L’accesso ispettivo rappresenta uno strumento fondamentale per verificare l’adempimento alle prescrizioni di legge e tutelare il benessere dei lavoratori. La sicurezza sul lavoro è un diritto sacrosanto che deve essere tutelato da tutti gli attori coinvolti. I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo con il prezioso supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Ascoli Piceno continueranno a svolgere attività di controllo e vigilanza per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei cittadini», spiegano i militari.