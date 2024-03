Sicurezza nel Piceno, la Polizia incontra le scuole

ASCOLI PICENO – Nell’appena trascorsa settimana molteplici sono state le iniziative portate avanti dalla Polizia di Stato; nell’ambito del progetto di polizia di prossimità si sono svolti diversi incontri in altrettanti istituti di istruzione superiore di primo e secondo grado della provincia picena con lo scopo di istruire i ragazzi sui corretti comportamenti da adottare sulla rete, sul contrasto alla violenza di genere e sul concetto di cittadinanza attiva. Tali incontri, tenuti a cura di personale specializzato della locale Squadra Mobile, dell’Ufficio di Gabinetto e della locale Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica, hanno dato modo agli studenti di confrontarsi con i colleghi su aspetti della società sempre più attuali ed importanti.

Nell’ambito del controllo del territorio la Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno con l’impiego di 41 pattuglie ha effettuato 25 soccorsi stradali e 13 posti di controllo che hanno portato all’identificazione 160 persone. In occasione delle citate attività gli agenti hanno proceduto al controllo di 155 veicoli e sono stati ritirati 7 documenti di circolazione. Novanta sono state le contravvenzioni al Codice della Strada contestate, a cui è seguito il sequestro di 3 veicoli. Oltre al normale servizio di controllo del territorio e dei veicoli circolanti è stato effettuato un servizio di specifica competenza mirato al controllo dei veicoli impiegati nel trasporto merci.

Il Posto di Polizia Ferroviaria di San Benedetto Tronto, nell’ambito dell’attività di prevenzione finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza ordinaria e i dispositivi di controllo programmati nella settimana passata, ha impiegato 13 pattuglie che hanno identificato complessivamente 211 persone, di cui 31 cittadini extracomunitari. Nell’ambito dell’attività denominata “Rail Safe Day” gli operatori della PolFer hanno prestato particolare attenzione agli impropri ed anomali comportamenti in ambito ferroviario, tra cui, l’attraversamento dei binari, la salita e discesa dai convogli in movimento, l’indebita presenza sulla linea ferroviaria, il superamento della linea gialla in stazione e l’attraversamento dei passaggi al livello chiusi.

La Sezione Operativa di Sicurezza Cibernetica Nell’ambito delle attività istituzionali della specialità sono state raccolte 5 denunce, di cui una relativa a furto d’identità, due truffe on line su e-commerce e invio di sms truffaldino e falso operatore di call center (vishing), una frode informatica con duplicazione di codici e una truffa on line relativa al trading di titoli azionari.